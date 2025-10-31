"Иногда надо позволить им воевать" - это Трамп о войне в Украине в контексте переговоров с Главным китайцем.

Видео дня

То есть пока Украина еще для себя определяется, согласна ли она на условия Трампа в отношении мира в Украине, Трамп совершенно прямым текстом даёт понять, что он, собственно, и не настаивает (не очень-то, дескать, и надо) - мол, это нам, Украине, нужно, а вовсе не ему то ли для получения Нобелевской премии, то от для каких-то внутренних побед в постоянном противостоянии с DEIкратической партией.

А то у нас общество уже почему-то решило, что Трампу это нужно больше, вот оно и крутит носом во главе с диванными забронированными героями с их требованиями границ 1991 года, воевать за которые они сами, впрочем, вовсе не желают.

То есть не: "Ну ладно, делаем Вам, так и быть, охренительное одолжение - мы подумаем, но за это мы хотим от Вас, Трамп, чтобы Вы нам пообещали и обязательно обеспечили то, то и то, ибо у нас иначе наше героическое общество не согласится на такой мир", а:

"Милый Трампушка, Вам, конечно, виднее, ведь Вы - Президент Соединённых Штатов Америки и все зависит исключительно от Вас, так что вот Вам от нас безграничный и полный карт-бланш, а своих героических за чужой счет хитровыхитренных шантажистов "от общественности", как и просто честных недоумков и болванов, мы самостоятельно успокоим, на то и есть у нас ТЦК".

Ибо (извините за недипломатичную откровенность) в стране, где народ банально не хочет воевать (добровольцы давно закончились) и потому необходима лишь принудительная его бусификация, именно такова сейчас печальная (раскройте глаза!) земная реальность, а другой - при спящей слишком социальной Европе - нет и даже не ожидается.