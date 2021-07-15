Нобелевскую лауреатшу Алексиевич задержали в аэропорту Берлина из-за 'бомбы' в ее сумке

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, которая была одной из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, а в сентябре прошлого года уехала в Германию, задержали в аэропорту Берлина. Белорусскую писательницу заподозрили в том, что она пыталась провезти бомбу в своей сумке.

Об этом сообщила коллега Алексиевич, другая нобелистка, польская писательница Ольга Токарчук в Facebook. Отмечается, что Алексиевич не смогла пройти регистрацию багажа.

По словам Токарчук, белорусская писательница должна была прилететь в Польшу во Вроцлав еще до полуночи 14 июля, но ее задержали в аэропорту Берлина. Разрешение на вылет Алексиевич получила только после многократного обыска ее личных вещей. Однако, самолет вылетел без нее.

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Как рассказала сама Алексиевич, сотрудники аэропорта несколько раз проверяли ее сумку, после чего заявили, что полиция проведет дополнительную проверку.

На проверку сумки копами пришлось ждать еще полчаса. Осматривать вещи Алексиевич пришла женщина-полицейская.

"Она была вежлива, но к сумке даже не подошла, указав на мою сумку, сказала, что там бомба! Я сказала, что они сумасшедшие", — рассказала писательница.

Сумку все же осмотрели, но ничего "взрывоопасного" там не обнаружили и отпустили Алексиевич. Однако, в то время ее самолет уже вылетел из берлинского аэропорта.

При этом сотрудники аэропорта даже не попросили прощения у писательницы. Позже Алексиевич доставили во Вроцлав на авто.

"Эти люди испытывают безграничную власть, и осознают, что наказания не будет. Однако, я никогда раньше не видела ничего подобного ", – сказала Алексиевич, приехав во Вроцлав.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Алексиевич поехала из Беларуси в Германию.

Перед этим Алексиевич призвала Запад усилить санкции против Беларуси. По ее словам, Беларусь в период политического кризиса осталась одна, потому что "между Европой и Россией негласный договор о том, что Беларусь – это зона интересов России".