Ещё один — очень интересный — аспект истории с пригожиным. Плюнули в НАТО. Но там все настолько в каком-то трансцендентном измерении, настолько оторваны от жизни, что могли этого даже не заметить. Так я расскажу.

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Как сообщают, лагерь для вагнеровцев в Беларуси стали срочно демонтировать. Хотя смерть вагнеровского руководства (только высшего начальства!) отнюдь не должна была отменять тех задач, для выполнения которых этот лагерь готовился. Если такие задачи, конечно, вообще были. Но сейчас получается, что их, по сути, и не было. Цель возведения лагеря, изрядно побеспокоившего не только Польшу с Литвой, но и НАТО в целом, вообще никак с НАТО не была, в таком случае, связана.

Все эти палатки и прочее разворачивались, выходит, с единственной целью — усыпить бдительность пригожина с уткиным, дабы они видели, что на них действительно рассчитывают, чтобы никто не сомневался, что они будут при деле. И, создавая ради такой видимости — ради такого успокаивающего антуража лично для пригожина и уткина — целый эдакий спецгородок как бы для вагнера, уважаемое НАТО просто-напросто попутно поимели. Испугаются — ну и пусть, ну и ладно, очень даже хорошо. Так сказать, побочный эффект — тоже, возможно, полезный.

Страшно грозный блок использовали в качестве мелкой пешки в гораздо более важной игре — чтобы расслабить бывшего путинского повара и заставить его поверить в реальность выданных ему обещаний. И как же ж надо это НАТО искренне презирать, чтоб угрозу мощнейшему военному блоку в мировой истории использовать между делом просто для отвода глаз с совсем иной истинной целью — ради облегчения процесса казни знаменитого повара!

Для имитации правдоподобия — не чтоб НАТО отважно напугать (это попутно!), а чтоб пригожина коварно успокоить! Спектакль для бывших своих закончился — реквизит и декорации убирают. (А остальные могли и не смотреть.)

Пятая статья, пятая статья… Пятая, шмятая. Что только в Польшу от россии уже ни залетало — И ШО? Это у нас на пятую статью молятся (сверхнадёжный суперкупол!), как когда-то на один известный меморандум. А путин с Лукашенко цену ей, пятой, уже поняли. Вот и ставят беспокойство страшного НАТО ниже важности наказать повара-бунтаря. Всё равно НАТО тихо утрётся.