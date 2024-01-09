Никакой царапины на экране! iPhone выпал из самолета с высоты в 5 км и остался целым: история взбудоражила интернет. Фото
В американском штате Орегон из самолета авиакомпании Alaska Airlines на высоте 16 000 футов (около 5 тысяч метров) выпал iPhone. Гаджет обнаружили на обочине дороги в идеальном состоянии.
Как пишет Newsweek, разгерметизация салона произошла из-за аварийной ситуации на борту – от самолета оторвалась панель кабины и улетела в воздух. Никто из 177 пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако сильный ветер, вызванный разрывом в фюзеляже, привел к хаосу внутри самолета, а у одного из пассажиров ветром вырвало из рук телефон.
Местный житель нашел iPhone во время прогулки, о чем сообщил в соцсети Х.
"До сих пор в режиме полета с половиной заряда батареи и открыт для получения багажа для #AlaskaAirlines ASA1282. Пережил падение с высоты 16 000 футов совершенно невредимым!" – написал он, поделившись фотографией телефона.
Сообщение получило около 18 миллионов просмотров и 82 тысячи лайков. В сети назвав этот факт чем-то невероятным, многие поинтересовались маркой чехла и защитной пленки на телефоне.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Чтобы дольше держать аккумулятор iPhone заряженным, достаточно откорректировать работу экрана в настройках устройства. Для этого выберите "Доступность" – "дисплей и размер текста" и включите "Уменьшение точки белого".
– В России началась кампания по травле пользователей продукции американской компании Apple. Сначала ряд российских ведомств запретили использовать iPhone для служебных целей, а теперь взялись за звезд.
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