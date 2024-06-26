'Никаких гарантий нет': Бессмертный объяснил, что не так с соглашениями о безопасности, которые подписывает Украина

Украина уже подписала 17 двусторонних соглашений о безопасности, что является положительным сдвигом, ведь они закрыли определенные пробелы. Однако отрицательным моментом является то, что эти соглашения являются межведомственными, они не ратифицированы, поэтому не имеют статуса закона в каждой из стран-партнеров.

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Поэтому любое из государств-подписантов может по воле своего президента просто отказаться от их выполнения. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

"Вместе с тем, эта вещь, необязательность исполнения, она же двусторонняя. И здесь нужно понимать и другую сторону. Что она тоже может влиять на подобную ситуацию. Это очень важно. Теперь, с точки зрения того, насколько можно спрогнозировать поведение в случае ухода от соглашения. Это будет иметь политическую оценку", – отметил он.

В случае, если какая-либо страна откажется от выполнения соглашения о гарантиях безопасности для Украины, это не будет иметь уголовной или административной ответственности, а только политическую оценку.

"На фоне всего того, что происходит, если из 17 соответствующих соглашений случится так, или даже с такими государствами, как США или Великобритания, это в принципе коллапс. Это коллапс мировой системы, мирового порядка", – говорит эксперт.

"Теперь что касается нашего идиота-соседа? Это дело, которое в том числе должно быть предметом, когда подписываются подобные документы. И надо отдавать себе отчет, что когда подписывались эти документы, то они же, наверное, те, кто их формулировал, исходили из расчета того, что для этого они и подписываются, чтобы предотвратить такие вещи. Поэтому вы правы в чем. Задний ход может дать кто угодно в этой ситуации. Гарантий, то же слово, которое звучало здесь, никаких совершенно нет", – добавил он.

В то же время важно то, что эти соглашения подписаны на 10 лет, поэтому, скорее всего, они являются своего рода 10-летним компенсатором дороги в НАТО, или же они и означают этот путь.

"А это значит, что гарантом выполнения подобных документов и является НАТО. Не случайно сейчас речь идет об актуализации НАТО в вопросах помощи Украины. И видно, как даже сейчас на совещаниях министров обороны НАТО понемногу берет на себя управление процессом помощи", – отметил Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о безопасности между Европейским Союзом и Украиной подпишут в ближайшие дни. В частности, ожидается, что это произойдет 26 июня. Стороны уже согласовали текст договора после нескольких месяцев переговоров.

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