Нидерланды подготовят для Украины 26 техников по обслуживанию F-16: в чем их ценность

Воздушные силы Нидерландов помогут подготовить 26 украинцев на должности старших техников F-16. Они будут отвечать за состояние истребителей перед вылетом и после него.

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Обучение будет продолжаться до апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны 31 января, после встречи министра Рубена Брекельманса с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Гааге.

Нидерланды сами выступили с инициативой посодействовать тренировкам наземного персонала F-16. Однако МО в самих учениях непосредственного участия принимать не будет.

Воинов будут обучать на одной из авиабаз. Пресс-служба не раскрыла никакой конкретики о локации.

"Командиры экипажей отвечают за финальные проверки. После запуска и завершения всех проверок он или она вытаскивает предохранительные штифты, в частности, шасси и топливных баков. После этого F-16 может выехать из укрытия и взлететь. Даже по возвращении командиры экипажей принимают самолет от пилота" , – говорится в сообщении.

Напомним: Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют так называемую Коалицию по возможностям ВВС. Одна из ее целей – сделать украинские Военно-воздушные силы совместимыми с армиями НАТО.

Рустем Умеров встретился с Рубеном Брекельмансом в Гааге 31 января. Они обсудили военную помощь нашему государству и синхронизировали планы поступления оружия. Основным приоритетом украинский министр обороны назвал продолжение реализации программы F-16.

Как ранее писал OBOZ.UA, 1 января посольство Великобритании в Украине заявило, что на территории страны 200 украинских авиаторов прошли базовую подготовку к полетам на F-16.

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