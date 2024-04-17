Нидерланды доставили украинским пилотам в Румынии еще три самолета F-16 – Reuters

В среду, 17 апреля, Нидерланды передадут еще три F-16 в тренировочный центр в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал учат управлять истребителями и обслуживать их. С ноября 2023 года Амстердам уже предоставил восемь из обещанных 18 F-16 на учебный центр.

Об этом сообщает министерство обороны Румынии. Отмечается, что министр нацобороны Ангел Тилвар 17 апреля проведет двустороннюю встречу со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Моцорнице" в Борчеа.

"Это событие связано с прибытием еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов. Они будут предоставлены в распоряжение Европейского учебного центра F-16 в рамках программ подготовки пилотов для эксплуатации истребителей этого типа", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что Нидерланды были одним из инициаторов создания международной коалиции по поставке Украину истребителей F-16 для достижения паритета в воздухе и противовоздушной обороны.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский назвал пожертвование "прорывным соглашением" и заявил, что самолеты усилят противовоздушную оборону Украины и помогут ее контрнаступлению против российских войск.

Впрочем, американские чиновники в частном порядке заявили, что эти самолеты не изменят ситуацию на поле боя, учитывая мощность российских ВВС и их системы защиты.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подтвердил этот тезис и добавил, что F-16 сразу же будут сбиты российскими войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что ее страна планирует передать Украине всего 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их по завершении всей необходимой подготовки.

Следует отметить, что истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс.

Отмечалось, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Поначалу прибудут самолеты от Дании.

Тем временем стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую лётную подготовку на F-16 под руководством инструкторов по британским Королевским ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

Напомним, Украина уже достаточно долго находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут существенно помочь украинским защитникам на фронте и обеспечить выполнение многочисленных задач в воздухе.

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