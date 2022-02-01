New York Times купила за миллионную сумму игру Wordle, наделавшую шума в сети

Американская The New York Times Company, издатель одноименной газеты, приобрела ставшую популярной онлайн-игру в слова Wordle у ее создателя Джоша Уордла. Точная цена сделки не раскрывается, однако в медиакомпании заявили, что речь идет о "семизначной сумме".

Как сообщило само издание, по крайней мере в первое время игра останется бесплатной для старых и новых игроков, несмотря на то, что у издания есть отдельная подписка на игры. Сейчас компания будет работать над переносом игры с оригинального сайта на сайт The New York Times.

В издании добавили, что статистика игроков о победах будет сохранена и станет отображаться и на новом месте.

"Поскольку The Times стремится каждый день развлекать все больше людей головоломками – особенно в эти тревожные времена – мы рады сообщить, что приобрели Wordle, стимулирующую и чрезвычайно популярную ежедневную игру", – заявили в компании.

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Wordle – ежедневно обновляемая игра, в которой за шесть попыток нужно угадать слово из пяти букв (на английском языке). Джош Уордл запустил игру в октябре 2021 года, после чего она быстро стала популярной в сети. Если 1 ноября в нее играли 90 человек в день, то в начале января 2022-го – более 300 тысяч, а сейчас – миллионы, сказано в заявлении NYT.

Для New York Times это не первая приобретенная игра. Ее головоломки привлекают читателей с момента появления кроссворда в 1942 году.

В свою очередь, Джонатан Найт, генеральный менеджер The New York Times Games сказал: "Являясь частью нашего портфолио игр, Wordle ждет захватывающее будущее благодаря команде талантливых инженеров, дизайнеров, редакторов и других специалистов, которые улучшат взаимодействие с пользователем".

Отметим, игра стала стремительно популярной. У нее появились клоны, а также локальные версии, в том числе на украинском языке – "Словко" и "Кобза".

Ранее OBOZREVATEL писал об удивительном успехе Wordle в сети и публиковал инструкцию, как играть.