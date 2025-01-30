Премьер Израиля осенью разрешил отдать Украине списанные ещё раньше около 90 американских ракет-перехватчиков для Patriot лишь тогда, когда понял, что иначе возникнут проблемы с приездом в Украину паломников на их праздник в Умани.

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Сейчас эти средства, нам исключительно обходимые, должны наконец дойти через Польшу до Украины.

Так вот, опасаясь подлого мордора, который может в ответ дать оружие Ирану, Нетаньяху, как теперь сообщают, оправдывался перед россией тем, что он просто вернул эти системы Америке, а что она с ними дальше делает — то уже не его дело.

В связи с этим вспоминаю, как недавно Лукашенко рассказывал, что Беларусь никогда не давала россии разрешения на использование своей территории для нападения на Украину, просто проходили учения, после которых путин мог выводить свои войска через Минск, а мог — через Киев и решил через Киев, ибо это было, очевидно, спровоцировано, но то его войска, и путин имеет право их выводить с учений любым способом (кстати, вариант с возможным выводом через Минск — намёк был тоже весьма интересный и двусмысленный).

Тогда я для себя решил, что Лукашенко немного еврей (хоть и белорус), ибо что есть — того не отнять, этнически родное всегда чувствую.

Не знаю, рассказывали Нетаньяху об этом удивительном оправдании директора Беларуси или нет, но сейчас понимаю: он таки не меньший еврей, чем Лукашенко.

Кстати — относительно Лукашенко, раз уж вспомнил. Белорусы сейчас настолько напуганы, что пока что, кажется, реальной альтернативой его неизменной фигуре являются не столько демократические прозападные кандидаты [от "польско-литовской унии"], сколько пророссийские, то есть ещё худшие.

А потому этого хитровыхитренного проходимца — с его колоссальным многолетним опытом стабильного одурачивания пуйла — нам стоит в некотором смысле ценить.

Говорит — набрал 87 процентов? Вот и хорошо. К тому же, если и не 87, то, скажем, 57 уже вполне могло быть и на самом деле. Специфика соседки.