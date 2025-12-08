Нетаньяху анонсировал переход ко второму этапу перемирия в Газе – Reuters

Израиль готовится ко второму этапу плана перемирия в Газе, который предусматривает существенные изменения на территории сектора. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудит реализацию этого этапа с президентом США Дональдом Трампом в конце месяца.

Целью является не только соблюдение перемирия, но и выполнение плана разоружения и восстановления сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил журналистам в Иерусалиме, что вторая фаза плана США по прекращению войны в секторе Газа близка, но еще остаются нерешенные ключевые вопросы, в частности по развертыванию многонациональных сил безопасности. В конце месяца Нетаньяху проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом о том, как обеспечить реализацию этой фазы.

Перемирие между Израилем и ХАМАС продолжается уже второй месяц, хотя обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях. Нетаньяху подчеркнул, что важно, чтобы ХАМАС не только соблюдал режим прекращения огня, но и выполнял обязательства по разоружению и демилитаризации сектора Газа.

В рамках первой фазы плана Израиль сохранил контроль над 53% территории Газы и обеспечил освобождение заложников и удерживаемых палестинцев. Последним заложником, который еще должен быть передан, является израильский полицейский, погибший 7 октября 2023 года во время боевых действий.

Второй этап предусматривает дальнейшее отступление Израиля, создание переходной власти в Газе, развертывание многонациональных сил безопасности, разоружение ХАМАС и начало восстановительных работ в секторе. В Израиле уже создан многонациональный координационный центр, однако точные сроки реализации плана до сих пор не определены, а продвижение работ встречает определенные сложности.

