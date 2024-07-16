'Нет смысла': в Германии заявили, что не будут предоставлять Украине истребители, и объяснили причину

Германия не будет предоставлять Украине истребители западного образца, сославшись на нехватку самолетов. Там также отметили, что в такой военной помощи с их стороны "нет смысла".

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Позицию озвучил представитель правительства страны. Об этом 16 июля сообщил европейский новостной сайт EurActiv.

"Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставлять такие самолеты", – отметил спикер.

По его словам, даже если истребители выглядят очень похожими снаружи, они очень разные в управлении, поэтому речь идет о долгосрочном обучении.

Ранее за отправку Киеву F-16 выступил лидер оппозиционной Немецкой консервативной партии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что поставка истребителей – "это уже решенная сделка во многих странах мира, в том числе в Европе". Поэтому, отметил политик, Берлин "не должен оставаться в стороне".

В то же время СМИ пишут, что у самой Германии нет ни одного американского самолета, ее вооруженные силы имеют на вооружении только истребители Eurofighter Typhoon.

На данный момент Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались поставлять Украине истребители американского производства. И поскольку первые украинские пилоты завершают обучение, ожидается, что первые самолеты поступят на фронт в ближайшие несколько месяцев.

"Дела не станут лучше, если каждый хочет делать все, но мы концентрируемся на том, что страна или страны и группы могут сделать лучше всего", – ответил на вопрос об истребителях представитель Министерства обороны Германии.