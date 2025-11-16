Президент Финляндии Александр Стубб, который является одним из европейских посредников между Вашингтоном и Киевом, дал интервью агентству AP и заявил, что прекращение огня в Украине маловероятно до весны.

Он в очередной раз призвал лидеров ЕС усилить финансовую и военную помощь Киеву. "Я не слишком оптимистичен насчёт достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — сказал Стубб, добавив, что было бы хорошо "к марту сдвинуть дело с мёртвой точки".

Интересна и его оценка событий вокруг несостоявшейся второй встречи Трампа и Путина: американцы поняли, что "российская позиция не сдвинулась", и не было "никакого смысла ставить президента Трампа в ситуацию, где он не получит ни сделки, ни результата". Отмена встречи стала "ещё одним примером стратегической ошибки россиян — у них был шанс, и они его упустили", отметил Стубб.

По его словам, три ключевых вопроса на пути к прекращению огня касаются гарантий безопасности для Украины, восстановления её экономики и достижения какого-то понимания по территориальным вопросам. При этом Стубб считает, что Трампу и европейским лидерам необходимо максимально усилить давление на Россию и что Украина должна иметь возможность наносить удары по "военным или оборонным объектам" РФ.

С оценками финского лидера, непосредственно вовлечённого в переговорные процессы, сложно не согласиться. Нет никаких признаков, что Россия готова остановиться в ближайшие месяцы. А значит, Украине жизненно необходимо оружие — особенно с учётом ежедневно осложняющейся ситуации на фронте.