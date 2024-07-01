Несколько военных баз США в Европе перевели в состояние повышенной готовности: названа причина

Минувшими выходными несколько военных баз США по всей Европе перевели в состояние повышенной боевой готовности, при этом уровень защиты сил был поднят до второго по величине состояния. Причиной стали опасения по поводу террористической атаки, которая может быть нацелена на американский военный персонал или объекты.

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Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники. Они указали, что гарнизон американской армии в Штутгарте (Германия), где находится штаб-квартира Европейского командования США, в воскресенье повысил уровень боеготовности до состояния защиты сил "Чарли".

По данным армии США, этот статус "применяется, когда теракт уже происходит или получены разведданные, указывающие на его вероятность". Один из находящихся на базе в Европе американских чиновников сообщил CNN, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере 10 лет", обычно это означает, что военные получили "активно-надежную информацию об угрозе".

Представитель Европейского командования Вооруженных сил США (USEUCOM) коммандер Ден Дэй отказался комментировать конкретные уровни защиты сил. Но сказал, что они "постоянно оценивают множество факторов, влияющих на безопасность военного сообщества США за границей".

"В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. По соображениям оперативной безопасности мы не будем вдаваться в конкретные меры, но сохраняем бдительность. Мы постоянно контролируем обстановку, чтобы гарантировать, что сотрудники информированы и готовы обезопасить себя, свои семьи и близких. USEUCOM советует персоналу в Европе сохранять бдительность и всегда оставаться начеку", – объяснил командир.

В CNN подчеркнули, что пока неясно, какие разведданные послужили причиной усиления мер безопасности, но европейские власти предупреждают о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно в преддверии Парижской Олимпиады в июле и во время текущего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее немецкие спецслужбы заявили о возможной угрозе со стороны группировки боевиков ИГИЛ. Предполагалось, что его представители готовят нападения во время чемпионата Европы по футболу.

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