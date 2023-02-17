'Непреклонно привержены свободе и суверенитету': в США заявили, что готовы защищать страны Балтии в случае необходимости

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты готовы защитить государства Балтии – Эстонию, Латвию и Литву, если потребуется. Америка также сохранит свое военное присутствие в этом регионе.

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Такое заявление министр сделал на пресс-конференции, выступая в Таллинне после переговоров с эстонскими лидерами. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

"Мы привержены статье 5", – сказал Остин, имея в виду требование Устава НАТО, согласно которому каждый член Альянса должен защищать остальных в случае нападения.

Он отметил, что США продолжат сохранять "постоянное, чередующееся" военное присутствие в регионе.

"Соединенные Штаты по-прежнему непреклонно привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников", – заявил Остин.

Со своей стороны министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна "работает над тем, чтобы предотвратить" нападение на нее, если Россия не будет остановлена ​​в Украине.

"Сдерживание" – ключевое слово здесь. Именно поэтому НАТО разрабатывает новые планы региональной обороны, которые, мы надеемся, будут одобрены на саммите НАТО в Вильнюсе в июле", – сказал министр.

С 2019 года США разместили в Литве ротационные группы численностью около 500 военнослужащих и техники, а в декабре перебросили артиллерийские ракетные системы HIMARS и пехотную роту в Эстонию.

С 2017 года НАТО развернуло по три многонациональных батальона в каждой из стран Балтии, что является "постоянным" присутствием сменяемых солдат.

Кроме того, Остин в Таллинне подтвердил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину военной техникой, и сказал, что ожидает, что Россия продолжит нести большие потери своих "плохо экипированных и плохо обученных" военнослужащих.

"Эта борьба будет продолжаться, и мы сделаем все возможное, работая вместе, чтобы гарантировать, что мы предоставляем им (украинцам. – Ред.) средства для достижения успеха. Что касается того, сможем ли мы доставить туда оборудование своевременно, это то, над чем мы работаем каждый день", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки подтвердили, что не против, если Украина получит истребители от партнеров. В частности, Вашингтон не будет останавливать другие государства в намерениях передать Киеву такие боевые самолеты.

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