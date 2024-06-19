'Ненавидел россиян до того, как это стало мейнстримом': сеть взбудоражил новый тренд, показывающий преступления РФ. Фото

В сети набрал обороты новый тренд, демонстрирующий военные преступления государства-террориста РФ. Жители разных стран мира показали фото с истории, заявив, что "ненавидели Россию еще до того, как это стало мейнстримом".

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Челлендж "завирусился" в соцсети Х (exTwitter). Стало очевидным, что страна-агрессор оставила свой кровавый след во многих странах мира: Украине, Грузии, Польше, Чехии, Финляндии, Швеции, Венгрии, Литве, Боснии и Герцеговине, Македонии и других.

Пользователи сети показали фотографии разных исторических событий, в центре которых были СССР и Россия: Вторая мировая война, Пражская весна, Голодоморы в Украине, Советско-финская война, оккупация Красной армией балтийских стран и другие.

"Я ненавидел Россию еще до того, как это стало круто", – писал каждый из пользователей, кто поддержал тренд.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во времена СССР возник такой термин, как "враг народа". Им власти называли людей по тем или иным причинам неудобных для сталинского режима. Их массово арестовали в лагерях и казнили, но наказание распространялось и на членов их семей.

– Несмотря на огромные запасы природных ресурсов, Советский Союз был очень бедным государством, и это исторический факт. Но современная молодежь даже не догадывается, что всеобщая бедность была частью государственной идеологии и ее пропагандировали гражданам.

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