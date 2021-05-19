Небо над Техасом украсили ветряные воронки. Фото

В американском штате Техас циклонный ветер создал в небе несколько суперячеек – грозовых облаков с вращающимся потоком воздуха. OBOZREVATEL поделился завораживающим видом из фотографий, которые уже выложены в сеть.

Красоту момента успел запечатлеть местный фотограф Джейсон Вэингарт, опубликовавший их в своем Facebook.

"Сцены из торнадической суперячейки вчера вечером к северу от Лаббока, штат Техас. Я не могу дождаться, чтобы соединить эти таймлапсы", – восторженно описал явление автор.

Вэингарт добавил, что синоптики прогнозируют усиление этого же циклона в ближайшие дни и поэтому подписчиков его страницы ожидают новые, не менее захватывающие кадры и эмоции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая украинцы могли наблюдать настоящее небесное шоу из пролетающих спутников Starlink американской компании Илона Маска SpaceX. Кроме создания красоты в ночном небе, изобретения Маска носят вполне практическую цель –сделать скоростной интернет доступным для всего мира.