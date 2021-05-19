Небо над Техасом украсили ветряные воронки. Фото

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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Небо над Техасом украсили ветряные воронки. Фото

В американском штате Техас циклонный ветер создал в небе несколько суперячеек – грозовых облаков с вращающимся потоком воздуха. OBOZREVATEL поделился завораживающим видом из фотографий, которые уже выложены в сеть.

Красоту момента успел запечатлеть местный фотограф Джейсон Вэингарт, опубликовавший их в своем Facebook.

"Сцены из торнадической суперячейки вчера вечером к северу от Лаббока, штат Техас. Я не могу дождаться, чтобы соединить эти таймлапсы", – восторженно описал явление автор.

Суперячейки над Техасом

Вэингарт добавил, что синоптики прогнозируют усиление этого же циклона в ближайшие дни и поэтому подписчиков его страницы ожидают новые, не менее захватывающие кадры и эмоции.

Суперячейки над Техасом
Суперячейки над Техасом
Суперячейки над Техасом

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая украинцы могли наблюдать настоящее небесное шоу из пролетающих спутников Starlink американской компании Илона Маска SpaceX. Кроме создания красоты в ночном небе, изобретения Маска носят вполне практическую цель –сделать скоростной интернет доступным для всего мира.

США