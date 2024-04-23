Еще одно событие знаковое имело место на прошлой неделе – вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.

Далее текст на языке оригинала.

Я чекав, що роспропаганда якось пояснить цей крок, щоб раптом ніхто не подумав, що солдати в Україні закінчуються. Ніт.

Насправді контингент там був не великим. Під 2000 о/с, 90 бтр, під 400 різної автомобільної техніки. Цифра не прям така значна, щоб аж жертвувати інтересами на Кавказі для "сво".

Тому причиною цієї жертви може бути тільки одне: не все так радужно на болотах. Очевидно, що ключове завдання окупантів підтримка темпів наступу, але втрати вже давно перевищують поповнення. Ще більше проблем в них з ББМ.

Зараз нам важко зрозуміти, що насправді відбувається з російськими резервами і поповненнями. Тому виведення такого малого контингенту гарний знак, що відбувається не все добре.