Не производили их 20 лет: американская компания привлекла пенсионеров для перезапуска производства ПЗРК Stinger для Украины

В США одна из крупнейших компаний-производителей вооружения Raytheon Company призвала своих отставных инженеров научить новых сотрудников производить переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Эти ПЗРК активно используют украинские военные на фронте, но в Штатах их не производят уже более 20 лет.

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Об этом в четверг, 29 июня, сообщило издание Defense One. Как отмечается, Stinger внесли весомый вклад в противостояние ВСУ полномасштабной российской агрессии.

"Stinger снят с производства уже как 20 лет, и вдруг в первые 48 часов (полномасштабной войны в Украине. – Ред) он стал звездой шоу, и все хотят большего", – сказал Уэс Кремер, президент подразделения RTX компании Raytheon.

Как отмечается, Соединенные Штаты направили Украине около 2 тысячи таких ракет. Все они были из арсеналов вооруженных сил США. В администрации президента Джо Байдена заявили, что отправят ВСУ еще больше Stinger.

Кремер сказал, что потребуется около 30 месяцев, чтобы произвести тысячи комплексов, для этого нужно в первую очередь создать завод и обучить его сотрудников. В связи с этим Raytheon попросила вернуться своих инженеров, которые уже вышли на пенсию, чтобы они научили действующих сотрудников компании собирать Stinger, используя чертежи, составленные при администрации экс-президента США Джимми Картера.

"Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым за 70, чтобы научить наших новых сотрудников, как производить Stinger. Мы вытаскиваем оборудование со складов и сдуваем с него паутину", — сказал Кремер.

По словам генерального директора RTX Грега Хейса, электроника, используемая в Stinger, устарела.

"Мы перепроектируем платы, перепроектируем некоторые компоненты. Просто это занимает много времени", – сказал Хейс.

FIM-92 "Stinger" – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Принятый на вооружение в США в 1981 году, находится на вооружении более чем в 29 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия обязалась отдать Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. В минобороны страны пообещали доставить их как можно скорее.

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