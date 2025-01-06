Не пожали руку и заблюрили до неузнаваемости: почему вокруг приема Бербок в Сирии разгорелся скандал. Фото и видео

Вокруг министра иностранных дел Германии Анналены Бербок разгорелся скандал из-за того, что на фотографиях со встречи с новыми властями Сирии ее заблюрили до неузнаваемости. Также новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа отказался пожать ей руку.

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Об этом сообщает издание NTV. Следует отметить, что в ходе визита Бербок, кроме разговоров о снятии санкций с Сирии и предоставлении стране финансовой поддержки, говорила также и о защите прав женщин, этнических и религиозных групп, которым должны способствовать новые сирийские власти.

Однако оказалось, что новое сирийское руководство испытывает серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за рубежа. После этой встречи сирийские повстанческие ресурсы разместили фото, на которых Бербок и других женщин, включая две переводчицы, были заблюрены.

Как объяснила Сейран Атеш, борец за права женщин и основательница мечети в Берлине, в которой мужчины и женщины молятся на равных, в беседе с BILD, это было абсурдное отношение к Бербок искаженным представлением исламистов о женщинах.

"Для таких людей и их идеологии женщина – это всегда сексуальный объект. Идея о том, что люди пожимают друг другу руки в знак приветствия и не имеют сексуальных мыслей, не существует в мире исламистов", – подчеркнула Атеш.

По ее словам, в их идеологии женщинам дается роль, где нет намека на политику. Кроме Бербок другие женщины на фотографиях также подверглись цензуре.

"Тот факт, что женщина занимает столь высокую должность, [для них] неприемлем. Ее нельзя показывать, чтобы она не стала примером для подражания среди женщин самих исламистов. Согласно исламистскому пониманию, женщины должны служить своим мужчинам и семьям ", – отметила борец за права женщин и добавила, что министра приняли только потому, что Сирии "нужны деньги от Запада".

Как сообщал OBOZ.UA, новые власти в Сирии, под руководством исламистами, приняли изменения в школьную программу, которая имеет заметный исламский акцент. Были изъяты упоминания о доисламских божествах, теории эволюции, отменены предмет "национальное ведение" и добавлены исламские или христианские религиозные дисциплины.

Также из уроков естественных наук исчезли материалы о теории эволюции, Большом взрыве и упоминаниях о доисламских божествах и их статуях.

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