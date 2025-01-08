'Не может быть и речи': во Франции отреагировали на заявления Трампа по Гренландии

Гренландия – это автономная территория Дании, которая входит в Европейский Союз. И ЕС не позволит ни одной стране атаковать свои суверенные границы.

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Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая на претенциозные высказывания избранного главы США Дональда Трампа касательно Гренландии. Французский политик прокомментировал ситуацию, выступая в радиоэфире Radio France.

"Не может быть и речи о том, чтобы Европейский Союз разрешил нападать на свои суверенные границы", – подчеркнул он.

В то же время министр выразил сомнение, что Трамп действительно готов к вторжению в Гренландию.

"Если вы спрашиваете, верю ли я, что США вторгнутся в Гренландию, мой ответ – нет. Но живем ли мы в эпоху, когда снова доминирует право более сильного? Ответ – да. Позволим ли мы себя запугать? Конечно, нет. Однако мы должны укрепить свои позиции – в военной сфере, экономической конкуренции и других отраслях", – пояснил Барро.

Он уверен, что Еврокомиссии следует занять более решительную позицию по поводу угроз вмешательства, связанных с деятельностью американского миллиардера Илона Маска (его Барро назвал ключевым союзником Трампа).

"Если Еврокомиссия не способна защитить нас от такого вмешательства или подобных угроз, то она должна вернуть государствам-членам, в частности Франции, право самостоятельно защищать свои интересы", – подытожил политик.

Напомним: недавно Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "С целью национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью".

Кстати, во время своей первой каденции Трамп говорил, что рассматривает возможность покупки самого большого в мире острова.

Как писал OBOZ.UA, король Дании Фредерик Х принял решение обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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