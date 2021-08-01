Нет, ракетчиком я не был, разве что наша часть тянула энергию к ШПУ МБР по всей необъятной России. Ну, еще разрабатывал систему управления авиационных ракет и так, по мелочам сталкивался с этим делом, будучи наладчиком и работая на множестве заводов. Но вставить свои пять копеек хочется.

Итак, 29 июля многострадальный модуль "Наука" причалил к модулю "Звезда" МКС после полного неполадок долгого полета. Его запустили на заправленной крайне ядовитым топливом ракете "Протон-М" (разработки 60-х годов) 21 июля, однако после внушавшей большие опасения стыковки с МКС, когда российский экипаж станции открыл люк модуля, двигатели оного внезапно внепланово включились, круто разворачивая станцию. Для ее стабилизации задействовали двигатели самой "Звезды" и корабля "Прогресс".

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Пока что идет изучение последствий инцидента с этим модулем, название которого как нельзя лучше отражает состояние науки и техники в стране победоносного Путина, но они могли быть пагубными, — так считает американская сторона. Руководитель полёта американского сегмента МКС Сковилл сказал, что счастлив, что солнечные батареи и радиаторы не оторвались от станции. На своей странице в Twitter он написал, что во время инцидента ему впервые за все время службы пришлось объявить об аварийной ситуации. Впору было написать классическое: "Русские идут!"

Понятно, что опасения имелись до того (репутация России и Роскосмоса с его главой Рогозиным известна), и сразу после включения двигателей "Науки" система ориентации МКС стала пытаться восстановить таковую включением своих двигателей – началось опасное перетягивание каната. В итоге ориентация станции не без труда была восстановлена, а NASA передало на борт команду своим астронавтам оглядеть внешнюю поверхность американского сегмента на предмет "поиска возможных обломков", и остается вопрос, как повлиял на орбиту станции этот кордебалет.

И второй вопрос остается: как это американцы могли дать согласие на стыковку с МКС столь опасного путинского хлама? Мы уже писали, сколько крови им попортили русские, капризничая при согласовании пристыковки первого "Дрэгона", корабля Илона Маска, но ракеты и корабли Маска блестяще зарекомендовали себя, а тут речь шла о 20-тонной махине с массой проблем, которую 15 лет не могли вывести в космос. Неужели NASA не предполагало такого развития событий? Или решило таким образом проявить сарказм и дать понять, что с русскими действительно опасно иметь дело?

Ведь "Науку" запустила организация, глава которой публично лжет про "все нормально, космонавты отдыхают" и пошло шутит о создавшейся ситуации в соцсетях (см. твит этого одиозного типа). В то время как российским космонавтам 30 июля пришлось отсиживаться в американском сегменте во время продувки гелием топливных магистралей больного модуля (чтобы привести его топливную систему в безопасное состояние, поскольку топливом служит чрезвычайно токсичный гидразин)

Космонавт Олег Новицкий, как следует из записей НАСА (Роскосмос либо молчит об имеющихся проблемах, либо жизнерадостно лжет), попросил специалистов подмосковного Центра управления полетами согласовать такую возможность с американскими коллегами. Кстати, этот же космонавт сообщил, что при открытии люка из "Науки" вылетел 2-сантиметровый болт...

Но есть и хорошие новости: хотя Рогозин и врал, что операторы быстро выключили нештатно заработавшие двигатели, модуль "Наука", почти час сражаясь с системой ориентации МКС, сжег все остававшееся у него топливо. Правда, и модуль "Звезда" (тот самый, на котором вот уже год не могут герметизировать места утечки воздуха и где давление упало уже до 200 мм ртутного столба) тоже нехило пожег топлива, противодействуя "Науке", но "Звезду" можно дозаправить. Вот только топлива придется доставить весьма немало для коррекции орбиты тяжелой станции (с учетом возросшей массы – более 400 тонн). Вряд ли дозаправка обойдется одним грузовиком "Прогрес", запуск которого стоит около $200 млн. плюс стоимость самого "Прогресса".

А теперь немного обмена мнениями специалистов.

― А теперь представим, что они теряют контроль над работающими на всю катушку двигателями, когда "Наука" уже нацелена на МКС, но ещё в сотне метров от неё. Есть ощущение, что в этот раз не зря батюшку на запуск приглашали.

― Бог миловал МКС...

― Священника нужно было посадить на стыковочный узел и дать ему весь набор икон из РПЦ: пусть направляет.

― А теперь усугубим. Вот это вот все после касания, но до того как прошла команда на закрытие замков. Soft docking случился, "hard docking" еще нет. Как вариантец?

― С разгону страшнее. Представьте – "Курс" даёт команду на отключение двигателей, а они работают.. Это же капец что могло быть.

― Хороший вопрос. Там собственно скорость была вроде как 0.182 м/с (слушал с сайта НАСА, два языка в параллель, могу напутать). Хотя 20 тонн это 20 тонн, таран был бы страшен. Так что если за 100 м, почти 500 секунд, думаю МКС попыталась бы сбежать...

Агентство Рейтерс 29 июля вообще писало, что МКС вышла из-под контроля после пристыковки "Науки"! Хотя семеро членов ее экипажа (два россиянина, три американца, француз и японец) вроде бы не находились под угрозой непосредственной опасности. Неожиданный дрейф ориентации станции был сначала обнаружен автоматическими наземными датчиками, хотя видео с борта МКС показывает, что трудно было не заметить быстрого и жуткого крена. после чего последовало сообщение о "потере контроля над ориентацией", которая длилась более 45 минут, по словам Джоэла Монтальбано, менеджера программы НАСА по космической станции. Столько времени ушло на выработку топлива модуля – российские "специалисты" так и не смогли выключить двигатели.

Н-дас. Проблемы были нешуточные. На какое-то время была потеряна связь с экипажем МКС. В пиковые моменты огромная станция поворачивалась на полградуса в секунду и развернулась на 45 градусов! Да уж, вполне могли отлететь стометровые крылья фотопанелей. В итоге астронавтам пришлось проверять их крепления, а запуск нового боинговского корабля CST-100 Starliner перенести с 30 июля на 3 августа, что означает слив топлива из ракеты и многомиллионные потери. Рогозин и по этому поводу похабно шутил – мол, надо было раньше думать и не путаться под ногами – в нынешней России не только пресс-секретарь МИД не скован рамками приличий...

Кстати, Стив Стич, еще один сотрудник НАСА, сообщил, что в случае критической ситуации экипаж покинул бы станцию на корабле SpaceX, который стал бы спасательной шлюпкой – настолько серьезно стоял вопрос. Но не сообщил одну пикантную деталь: смог бы корабль Маска взять и россиян?..7 человек даже для него, вместительного и комфортабельного, все-таки перебор. Хотя на что ни пойдешь ради спасения. Как говаривал известный попугай из советского анекдота: "Хоть тушкой, хоть чучелом, но лишь бы эмигрировать!"

Теперь, надеюсь, понятно, почему Россия не участвует в международной программе создания окололунной посещаемой станции Gateway? И почему ее надежды на космическое сотрудничество с Китаем тщетны? Да потому что никто не хочет иметь дело с настолько безответственной страной. Это если мягко, без крепких русских выражений.

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