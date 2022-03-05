Современная Россия – это нацистская Германия периода 1920-х–1930-х.

Страна, у власти которой находились человеконенавистнические расисты-ублюдки, а её бесхребетное и бездумное население десятилетиями закрывало глаза на преступления нацистов.

Точно так же как немцы после 1945 года говорили, что они ничего не знали о концлагерях, Холокосте и преступлениях горячо обожаемого ими режима, россияне будут говорить, что они ничего не знали о преступлениях путинских ублюдков в Украине. Но это ложь!

Видео дня

Немцы всё прекрасно обо всём знали и молчаливо соглашались с теми ужасами, что творил их фюрер. Точно так же и нынешние россияне, что поддерживающие режим Путина, что против него выступающие. Но выступающие очень вяло и безвольно, бесхарактерно и только для красивой фоточки в Instagram.

В Украине было три революции за 30 лет. Украинцы трижды выходили против власти, не соглашаясь с её действиями. Россияне 30 лет не имеют права голоса в своей стране, а единственное место, где они его имели – YouTube им отключат из-за, опять-таки их же бесхребетности и безвольности, позволившей режиму Путина продолжать творить геноцид украинцев.

На России уже поставлено клеймо страна-террорист, а её армия в Украине подобно нацистам убивает женщин и детей. И с каждым днём степень этих преступлений становится всё более и более ужасной.

Очевидно, что в скором времени в тех городах, в которых российским оккупантам удалось закрепиться, начнутся чистки проукраинского населения. Очевидно, что следуя по стопам нацистов, Россия будет устранять любые нежелательные элементы, пуская даже не физического сопротивления, а ментального, среди населения.

Напомню историю…

Мир молча смотрел на зарождение тоталитарного и человеконенавистнического нацистского режима в Германии десятилетиями. Мир молча смотрел на то, как этот хищнический режим захватывает Судеты, Австрию, Польшу… Только после Польши неповоротливая мировая туша озабоченности стала таки поворачиваться.

Вы сейчас идёте по тем же стопам, тех же ошибок прошлого. Точно так же как Россия идёт точно так же, след в след, по стопам нацистской Германии. Что нужно миру, чтобы начать действовать более решительно? Концлагеря на территории Украины? Газовые камеры и крематории?

Ведь любое промедление и задержка решительных действий – это карт-бланш современным нацистам на совершение преступлений, которые, казалось бы, невозможны в современном мире. Но они совершаются уже сегодня и завтра будут ещё более ужасными.