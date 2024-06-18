НАТО выделяет 1 млрд евро на искусственный интеллект, роботов и космические технологии: что известно

Консорциум союзников НАТО подтвердил первый транш финансирования компаниям в рамках инновационного фонда группы, который составляет 1 миллиард евро. Альянс запустил этот фонд летом 2022 года через несколько месяцев после вторжения России в Украину с целью инвестирования в технологии для укрепления своей обороны.

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Об этом сообщает Reuters. Фонд поддерживают 24 из 32 стран-членов НАТО, включая недавно присоединившиеся к альянсу Финляндию и Швецию.

Инновационный фонд НАТО (NIF) подтвердил прямые инвестиции в четыре европейские технологические компании, которые будут способствовать решению проблем в сфере обороны, безопасности и устойчивости.

В частности, финансирование было выделено компании Fractile AI из Лондона, которая производит компьютерные чипы для ускорения работы больших языковых моделей (LLM), похожих на используемые в ChatGPT, а также немецкой компании ARX Robotics, которая разрабатывает беспилотных роботов с разнообразными функциями.

Другими стартапами стали британская компания iCOMAT, производящая более легкие материалы для транспортных средств, и валлийская Space Forge, использующая условия космоса, такие как микрогравитация и вакуум, для создания полупроводников на орбите.

"Обеспечение доступа к стратегическим технологиям является ключом к обеспечению безопасного и преуспевающего будущего для одного миллиарда граждан альянса", – сказала Андреа Траверсоне, управляющий партнер фонда.

Фонд также заключил партнерские соглашения с венчурными компаниями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital и Vsquared Ventures для поддержки дальнейших инвестиций в передовые технологии в Европе.

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