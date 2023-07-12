НАТО издевается над украинскими военными: в BILD раскритиковали решение Вильнюсского саммита по Украине

В немецкой газете BILD возмутились итоговыми заявлениями саммита НАТО в Вильнюсе. Заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер в своей статье заявил, что Североатлантический альянс издевается над украинскими военными на фронте.

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Как говорится в материале BILD, то, как НАТО "оправдывает нежелание называть Украине конкретный срок вступления", вызывает "настоящее волнение". Так, в условия "дорожной карты" вошла "модернизация Вооруженных сил Украины".

"Вы представляете себе: главы государств и правительств сидят в безопасном Вильнюсе и оттуда посылают сигнал всем украинским солдатам в окопах, что они, к сожалению, еще недостаточно современны для НАТО. Что, простите? Насколько оплеванными должны чувствовать себя военные?" – пишет Ронцхаймер.

Журналист напомнил, что с начала российского вторжения ВСУ защитили Киев, отвоевывали территории на Херсонщине и Харьковщине и каждый день сражаются на передовой за свободу Украины.

Хотя ранее мало кто верил в то, что украинская армия сможет противостоять России – многие западные политики давали Украине всего несколько дней на выживание.

Однако оправдания лидеров НАТО абсурдны по другой причине: на самом деле страны Альянса скрывают, почему пока не хотят давать Украине дорожную карту, считает Ронцхаймер.

"В США, а также в Германии и других странах существуют опасения, что возможна дальнейшая эскалация отношений с Владимиром Путиным, если будет принято конкретное обязательство. Никто точно не объясняет, как выглядит эта эскалация, но в конце концов вопрос в том, можно ли и как закончить войну", – говорится в статье.

Отмечается также, что не случайно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет вновь позвонить Владимиру Путину. Кроме того, поскольку контрнаступление ВСУ "идет не так хорошо, как некоторые надеялись, за закрытыми дверями постоянно говорят о том, что, возможно, пришло время начать переговоры", пишет журналист.

"Ясно, что вера в то, что Украина может вернуть себе всю территорию, больше нигде в НАТО не присутствует, по крайней мере, на данный момент времени. Президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц обязаны открыто указать причины, по которым они не хотят "дорожной карты" НАТО для Украины. Украина заслуживает правды и особенно солдаты, лежащие в окопах на фронте", – заявил Ронцхаймер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 июля в Вильнюсе состоялся второй день саммита НАТО. Украинская делегация продолжила двусторонние переговоры с партнерами об усилении ВСУ на поле боя, также на полях саммита прошло первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита хорошими, но по его словам, они были бы идеальными, если бы Украина получила приглашение в Альянс.

– Лидеры G7 согласовали гарантии безопасности для Украины, назвав их "историческими". Цель соответствующих обязательств – "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

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