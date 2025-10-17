Блог | Настрой у Трампа после звонка его кумира теперь не тот. Майор КГБ знает, как разрабатывать людей
Слава Україні!
Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!
Новости из США. Пятница, 17 октября 2025
Дональд Трамп: телефонный разговор с президентом путиным был очень продуктивным. Продуктивным для кого?
* Майор кгб ссср, оперативник 5-го управления, точно знает как разрабатывать самых разнообразных людей. Этому его точно научили в так называемой "академии Андропова". Возможно, и даже скорее всего, больше не научили ничему. Но ему ничего и не нужно было больше. Все остальное, что ему было нужно, он освоил сам, в том числе то, как стать главным военным преступником в мире со времен Второй мировой войны.
Как разрабатывать нарциссическую личность с крайне обостренным эго, к тому же личность, питающую к майору непреодолимую тягу, для которой майор является воплощением мечты, он знает абсолютно точно.
К сожалению, такова наша реальность.
В 11:21 утра в пятницу по времени Восточного побережья 47-й президент протвиттил:
"Я сейчас разговариваю с президентом путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент путин, сообщу о его содержании по его завершении. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!".
Почти через два часа, в 13:11 по времени Восточного побережья, 47-й президент сообщил городу и миру в очередном твите следующее (перевод с сохранением стиля оригинала за исключением написания фамилии и должности майора кгб):
"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром путиным, и он был очень продуктивным. Президент путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что Успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах по прекращению войны с Россией/Украиной. Президент путин поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в вопрос о детях. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться. Мы также уделили большую часть времени разговору о Торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания Войны с Украиной. В заключение разговора мы договорились о встрече наших Высокопоставленных Советников на следующей неделе. Первые встречи с представителями Соединенных Штатов проведет Государственный Секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее. Затем мы с президентом путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной. Мы с Президентом Зеленским встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом путиным и многое другое. Я верю, что мы достигли прогресса благодаря сегодняшнему телефонному разговору".
Здесь "прекрасно" все. Именно в кавычках, конечно. Но опять же, такова, к сожалению, наша реальность. И поздравления с "Великим Достижением", "о котором мечтали веками". И благодарность от похитителя украинских детей за вовлеченность "первой леди Мелании" в вопрос о детях. И "это будет продолжаться". И, конечно, "уделили большую часть времени разговору о Торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания Войны с Украиной". Эта фраза – "вишенка" на "торте", очевидно майор кгб развивал одну из любимых тем 47-го президента – о "безграничных возможностях бизнеса в России", о которых писал в своих твитах еще весной 47-й президент.
путин очень хорошо рассчитал, когда именно нужно позвонить Трампу и что именно нужно ему сказать. Чтобы "недоволен путиным", "разочарован в путине", "почти принял решение" о Томагавках, сменилось снова восторгом от звонка, вожделенными ожиданиями "Торговли" с империей зла, ну, и конечно, вожделенными ожиданиями новой встречи с кумиром, который после Аляски куда-то исчез и еще вчера в очередной раз казался недосягаемым.
Вот такой "продуктивный" разговор.
Этого следовало ждать, поскольку именно так действуют оперативники кгб ссср.
Достаточно очевидно, что от "почти принял решение" о Томагавках, 47-й президент может легко перейти к оказанию давления на Украину. Понятно, что речь о Томагавках шла виртуально, в порядке словесного давления на путина. И тут он позвонил. И предложил встретиться. Какие уж тут Томагавки.
Вполне можно представить себе, что будет теперь произносить Трамп в пятницу в своем сольном выступлении во время предваряющего реальные переговоры телешоу, встречаясь с Зеленским. Единственное, что можно пожелать президенту Украины, – это не вступать в публичный разговор во время этого телешоу, как теперь делают практически все иностранные гости, дать выговориться 47-му президенту, что бы он ни говорил, и максимум поздравить его с "миром на Ближнем Востоке" и благодарить за усилия по прекращению войны. Это даст шанс говорить о чем-то реальном за закрытыми дверями, после телешоу. Но настрой у Трампа после звонка его кумира теперь не тот, что был даже вчера. Сам кумир позвонил, предложил встретиться. И заниматься "Торговлей".
Посмотрим. Хотелось бы ошибиться. Но реальность такова, что ошибиться трудно. Хотя в данном случае был бы рад оказаться неправым.
Единственное, что является здесь в какой-то степени положительным моментом – это то, что встреча Трампа с путиным пройдет после встречи Рубио с лавровым и после встреч еще кого-то с кем-то. То есть, создается своеобразный предохранитель. Чтобы, может быть, выяснить, можно ли с Россией вообще вести разговор о прекращении огня. И, если нельзя, может быть, 47-й президент не захочет повторять самоунижение, которому он подверг себя в Анкоридже…
Еще здесь буквально "умиляет" место, выбранное для встречи. Орбан счастлив. Он уже продает себя своим избирателям как вершителя судеб мира. Ведь у него перевыборы в апреле. И по опросам он проигрывает. Интересно вот только, как майор кгб собирается добраться до Будапешта? Откроет Польша для него свое воздушное пространство?
До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1192 дня.
Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.
В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.
Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.
Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.
Україна є і буде завжди.
А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.