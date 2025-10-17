Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Пятница, 17 октября 2025

Дональд Трамп: телефонный разговор с президентом путиным был очень продуктивным. Продуктивным для кого?

* Майор кгб ссср, оперативник 5-го управления, точно знает как разрабатывать самых разнообразных людей. Этому его точно научили в так называемой "академии Андропова". Возможно, и даже скорее всего, больше не научили ничему. Но ему ничего и не нужно было больше. Все остальное, что ему было нужно, он освоил сам, в том числе то, как стать главным военным преступником в мире со времен Второй мировой войны.

Как разрабатывать нарциссическую личность с крайне обостренным эго, к тому же личность, питающую к майору непреодолимую тягу, для которой майор является воплощением мечты, он знает абсолютно точно.

К сожалению, такова наша реальность.

В 11:21 утра в пятницу по времени Восточного побережья 47-й президент протвиттил:

"Я сейчас разговариваю с президентом путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент путин, сообщу о его содержании по его завершении. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!".

Почти через два часа, в 13:11 по времени Восточного побережья, 47-й президент сообщил городу и миру в очередном твите следующее (перевод с сохранением стиля оригинала за исключением написания фамилии и должности майора кгб):

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром путиным, и он был очень продуктивным. Президент путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что Успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах по прекращению войны с Россией/Украиной. Президент путин поблагодарил первую леди Меланию за ее вовлеченность в вопрос о детях. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться. Мы также уделили большую часть времени разговору о Торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания Войны с Украиной. В заключение разговора мы договорились о встрече наших Высокопоставленных Советников на следующей неделе. Первые встречи с представителями Соединенных Штатов проведет Государственный Секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее. Затем мы с президентом путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной. Мы с Президентом Зеленским встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом путиным и многое другое. Я верю, что мы достигли прогресса благодаря сегодняшнему телефонному разговору".

Здесь "прекрасно" все. Именно в кавычках, конечно. Но опять же, такова, к сожалению, наша реальность. И поздравления с "Великим Достижением", "о котором мечтали веками". И благодарность от похитителя украинских детей за вовлеченность "первой леди Мелании" в вопрос о детях. И "это будет продолжаться". И, конечно, "уделили большую часть времени разговору о Торговле между Россией и Соединенными Штатами после окончания Войны с Украиной". Эта фраза – "вишенка" на "торте", очевидно майор кгб развивал одну из любимых тем 47-го президента – о "безграничных возможностях бизнеса в России", о которых писал в своих твитах еще весной 47-й президент.

путин очень хорошо рассчитал, когда именно нужно позвонить Трампу и что именно нужно ему сказать. Чтобы "недоволен путиным", "разочарован в путине", "почти принял решение" о Томагавках, сменилось снова восторгом от звонка, вожделенными ожиданиями "Торговли" с империей зла, ну, и конечно, вожделенными ожиданиями новой встречи с кумиром, который после Аляски куда-то исчез и еще вчера в очередной раз казался недосягаемым.

Вот такой "продуктивный" разговор.

Этого следовало ждать, поскольку именно так действуют оперативники кгб ссср.

Достаточно очевидно, что от "почти принял решение" о Томагавках, 47-й президент может легко перейти к оказанию давления на Украину. Понятно, что речь о Томагавках шла виртуально, в порядке словесного давления на путина. И тут он позвонил. И предложил встретиться. Какие уж тут Томагавки.

Вполне можно представить себе, что будет теперь произносить Трамп в пятницу в своем сольном выступлении во время предваряющего реальные переговоры телешоу, встречаясь с Зеленским. Единственное, что можно пожелать президенту Украины, – это не вступать в публичный разговор во время этого телешоу, как теперь делают практически все иностранные гости, дать выговориться 47-му президенту, что бы он ни говорил, и максимум поздравить его с "миром на Ближнем Востоке" и благодарить за усилия по прекращению войны. Это даст шанс говорить о чем-то реальном за закрытыми дверями, после телешоу. Но настрой у Трампа после звонка его кумира теперь не тот, что был даже вчера. Сам кумир позвонил, предложил встретиться. И заниматься "Торговлей".

Посмотрим. Хотелось бы ошибиться. Но реальность такова, что ошибиться трудно. Хотя в данном случае был бы рад оказаться неправым.

Единственное, что является здесь в какой-то степени положительным моментом – это то, что встреча Трампа с путиным пройдет после встречи Рубио с лавровым и после встреч еще кого-то с кем-то. То есть, создается своеобразный предохранитель. Чтобы, может быть, выяснить, можно ли с Россией вообще вести разговор о прекращении огня. И, если нельзя, может быть, 47-й президент не захочет повторять самоунижение, которому он подверг себя в Анкоридже…

Еще здесь буквально "умиляет" место, выбранное для встречи. Орбан счастлив. Он уже продает себя своим избирателям как вершителя судеб мира. Ведь у него перевыборы в апреле. И по опросам он проигрывает. Интересно вот только, как майор кгб собирается добраться до Будапешта? Откроет Польша для него свое воздушное пространство?

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1192 дня.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.