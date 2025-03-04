'Нашел погреб с картошкой': сеть взорвалась мемами из-за планов Лукашенко найти редкоземельные металлы в Беларуси

Во вторник, 4 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу отечественным специалистам активнее заниматься исследованием собственных природных ресурсов. На фоне соответствующего заявления сеть разразилась мемами.

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OBOZ.UA собрал подборку самых интересных видео и комментариев. К примеру, один из пользователей отметил, что, разрабатывая залежи полезных ископаемых, Лукашенко нашел погреб с картошкой.

"Разрабатывая залежи недостаточно земельных металлов в е**руси, Александр Лукашенко нашел погреб с картошкой", – говорится в сообщении.

Еще один из пользователей соцсети Х опубликовал забавное фото самопровозглашенного главы Беларуси на фоне огорода, где собирают урожай картофеля. При этом мем сопровождается подписью: "Надо копать, надо смотреть, что у нас есть в земле": Лукашенко приказал найти редкоземельные металлы в Беларуси".

Также был опубликован еще один смешной мем, где пес пытается что-то найти в земле. Пользователь решил, что этот ролик лучше подходит к заявлению президента Беларуси: "Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле": Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы".

Вот еще одно интересное фото с соответствующей надписью, в кадре глава Беларуси со своим любимым орудием труда – лопатой.

Как сообщал OBOZ.UA, Лукашенко поставил перед отечественными специалистами задачу найти редкоземельные металлы. По его словам, геологоразведка в Беларуси находится на "низком уровне", а сама тема поиска редкоземельных металлов никак не выходит на первый план в работе специалистов.

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