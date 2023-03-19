"Наша обязанность защищать": министр обороны Польши призвал граждан быть готовыми воевать за страну
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что поляки должны быть готовы воевать за страну. По его словам, для мирной жизни необходима сильная армия.
Об этом Блащак заявил во время встречи с жителями Олецко. Он подчеркнул, что поляки должны быть готовы воевать за свою страну, сообщает "Польское радио".
"Если мы разоружим Польшу, то мы станем трофеем агрессивного соседа. Конечно, мы находимся в НАТО, но надо понимать, что никто не будет защищать Польшу вместо поляков. Конечно, мы получим поддержку, потому что так оно есть, мы солидарны друг с другом, но мы должны помнить, что это наша обязанность защищать Польшу", – заявил Блащак.
Он подчеркнул, что речь идет не о войне, а о том, чтобы сдержать агрессора.
"Никто здесь не хочет идти на войну, но речь идет о том, чтобы сдержать агрессора", – добавил Блащак.
Чиновник заявил, что в апреле начнется строительство воинской части в Олецко.
К слову, Польша начала самое масштабное за последние 50 лет перевооружение. Это делается в ответ на угрозу со стороны России. Государство намерено довести расходы на оборону в этом году до 4% ВВП, а численность войск в будущем составит около 300 тысяч.
Так, уже к 2035 году Польша планирует потратить на вооружение порядка 100 миллиардов долларов.
К слову, Олецко расположено в 139 км от города страны-союзника РФ Беларуси – Гродно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блащак заявил, что лучшей защитой для страны будет размещение ЗРК Patriot в Украине. Речь идет о западной территории нашего государства.
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