Кремлевский режим действует подобно террористам ХАМАС. Арест любого иностранного гражданина на территории России не имеет никакого отношения к законам, на самом деле РФ лишь преследует цель обменять арестованных на россиян, задержанных за рубежом.

"Россия провела задержание американцев не из-за закона или охраны правопорядка, а потому, что она хочет держать их как заложников и обменять на потенциальных заключенных", – заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Так он прокомментировал вопросы двух арестованных в РФ американцев.

Также Миллер напомнил, что граждан США неоднократно предупреждали об опасности поездок в Россию.

"Любого американского гражданина в любой точке мира, независимо от того, здесь ли он, в Соединенных Штатах, или в другой стране, призывали: если вы собираетесь поехать в Россию, не делайте этого. Это опасно. Вы рискуете быть задержанным", вы рискуете создать другие угрозы своему здоровью и благополучию", – напомнил он.

Миллер также добавил, что американские дипломаты стремятся помочь согражданам, арестованным в РФ, и пока это все, что он может сказать по этому поводу.

Речь идет о сержанте армии США Гордоне Блэке, который был арестован 2 мая во Владивостоке по обвинению в краже. 35-летний Блэк работал в Кэмп-Хамфрис в Южной Корее, и в прошлом месяце взял отпуск. Он говорил, что отправится на родину в Техас, но сел на китайский самолет во Владивосток.

Мать Блэка рассказала, что ее сын приехал в Россию, чтобы навестить свою девушку. Но уже в аэропорту РФ он был арестован.

Второй арестованный в РФ американец, упомянутый Миллером, это Уильям Рассел Никум. Последний был задержан около 10 дней назад за "мелкое хулиганство". В настоящее время он находится под стражей в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, переход России на "военные рельсы" в экономике привел к острой нехватке рабочей силы в нефтяной и газовой промышленности. Дело в том, что теперь за рабочую силу с энергетическими компаниями активно конкурируют армия и оружейные производители, кроме того, в РФ обостряются демографические проблемы.

На фермах страны-агрессорки тоже некому работать. Поэтому недавно в Московской области выбросили на свалку тонны свежих овощей.

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