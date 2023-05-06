Нарушали общественный порядок: в Лондоне во время коронации Чарльза III задержали более 50 протестующих

В течение дня, когда Лондон торжественно встречал восхождение на трон Великобритании Чарльза III, наследника Елизаветы II, в столице также проходили протесты. Поскольку не все участники митингов вели себя мирно, полиция сообщила о 52 случаях задержания нарушителей общественного порядка.

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Об этом передает ВВС. Участники протестов представляют республиканские политические течения в Соединенном Королевстве и последовательно выступают против сохранения монархической формы правления в стране (в Великобритании действует конституционная монархия).

"Мы охраняли многочисленные протесты, не вмешиваясь в подготовку к коронации и во время нее. Наша обязанность — делать это соразмерно в соответствии с соответствующим законодательством. Мы также обязаны вмешиваться, когда протест становится преступным и может привести к серьезным нарушениям", – заметила координатор церемонии коронации от лондонской полиции Карен Финдли.

Сами протестующие возмущены действиями полиции, однако о жестких методах разгона демонстрантов не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь коронации Чарльза III украинские воины обратились к монарху, чтобы в его лице поблагодарить всех подданных Соединенного Королевства за обильную и своевременную помощь нашей стране в условиях войны и бедствий. Лондон остается надежным партнером Киева с первых дней полномасштабного вторжения, оказывая мощную поддержку гуманитаркой и вооружением.