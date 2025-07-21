Британская The Times (не путать с американским TIME!) изложила весьма честную позицию относительно большей способности Си Цзиньпина в сравнении с Трампом остановить путина – напомнив при этом и недавние слова генсека НАТО Рютте о том, что, если Си захочет захватить Тайвань, он прикажет путину для отвлечения внимания атаковать Европу, и тому придётся (!) подчиниться.

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Кстати, Рютте тогда же – в том же интервью The New York Times, обнародованном 5 июля, – заодно отметил, что россия сейчас ЗА ТРИ МЕСЯЦА производит В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ боеприпасов, чем ВСЕ члены НАТО вместе взятые (то есть включая и США!) ЗА ГОД, – DW, из чего вытекает двенадцатикратное превосходство мордора над Североатлантическим альянсом по данному важнейшему показателю – даже не учитывая того, что добавляет к этому Северная Корея (напоминаю я уже от себя).

То есть несчастное НАТО, ну никак сейчас не способное конкурировать с мордором (какая уж там и без того никакая и размытая пятая, бл*, статья!), до предела перепугано (мягко говоря, небезосновательно!) возможными последствиями возрастающей (это тоже слово от Рютте) вероятности того, что Си при необходимости с удовольствием натравит на него россию, неожиданно откровенно – через самый уважаемый печатный орган Старого Света – настойчиво советует сотрудничать не с пустопорожним Трампом, а с Главным китайцем.