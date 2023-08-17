Нападая на турецкие торговые корабли, Путин испытывает решительность Эрдогана – Reuters

"Инспекция" российскими военными гражданского сухогруза "Сукра Окан" примерно в 60 км от северо-западного побережья Турции переносит последствия войны РФ против Украине на еще одну границу НАТО и "повышает ставки". Этот инцидент также можно считать "проверкой решимости" Анкары, поскольку та пытается уговорить Москву вернуться к зерновой сделке.

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Об этом заявило Reuters. В статье издания сказано, что налет на гражданский корабль произошел в международных водах Черного моря, но в непосредственной близости от Стамбула.

"Турция, вторая по величине армия НАТО, никак не прокомментировала инцидент", – отметили журналисты.

Вооруженные морские пехотинцы страны-агрессора совершили налет на базирующееся в Турции судно с помощью вертолета 13 августа. "Сукра Окан" шел в украинский порт Измаил.

Стамбульский аналитик консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорук Исик отметил, что "такой тип агрессии, осуществляемый так близко к Стамбулу, остался без контроля и не уважает права Турции".

По мнению эксперта, молчание Анкары – странное, но оно указывает на то, что турецкая сторона все еще рассчитывает на визит российского диктатора Владимира Путина и возвращение к сделке по зерну.

В то же время представитель министерства обороны Турции, пожелавший остаться неназванным, сказал, что Анкара расследует рейд в Черном море, но не сообщил никаких подробностей.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 августа РФ атаковала гражданский сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау в Черном море. Оккупанты якобы открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет.

– InformNapalm получило информацию, что "Сукра Окан" сменил курс в сторону Турции (где и произошло нападение) по рекомендации турецкого радиоэфира.

– В конце июля в сети появилось аудио с угрозами российского корабля другому гражданскому судну в Черном море. Оккупанты по рации требовали, чтобы капитан корабля ответил, что именно перевозит и под каким флагом он идет, а также "предупреждали", что движение к украинским портам "запрещено".

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