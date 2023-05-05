'Нам выпал исторический шанс': в Праге вывесили баннеры с требованием исключить Россию из Совбеза ООН. Видео

В Праге активисты инициативной группы "Долой Россию из ООН" вывесили баннеры с требованием исключить Россию из Совбеза Организации. Они создали соответствующую петицию, а плакат с QR-кодом для ее подписания показали на башне у Карлова моста.

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Об этом сообщает change.org. Активисты заявили, что им выпал исторический шанс положить конец наибольшему обману в истории международной политики – незаконному пребыванию Российской Федерации в составе ООН (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Изгнать Россию из ООН и Совбеза! Право на вето не может быть правом на убийство!" – заявили активисты.

Они добавили, что по нынешнему статусу в ООН страна-агрессор не является ни частью Совета Безопасности, ни членом этой организации, поскольку не прошла процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН.

"Согласно статье 23 Устава ООН Россия не является постоянным членом Совета Безопасности ООН! В нынешнем Уставе ООН сказано, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается. Мы просим Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН. В случае отсутствия таких документов – мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН", – говорится в петиции.

Активисты подчеркнули, что двери ООН для Российской Федерации должны быть закрыты, так как для вступления в ООН, Российская Федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам.

"Только миролюбивые государства могут стать членами ООН. Такой курс действий лишит Россию права вето в ООН, блокирующего многие мирные решения, и восстановит мир и порядок в международном сообществе", – добавили авторы петиции под хештегом #unrussiaUN.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице Чехии Праге установили красноречивый памятник президенту страны-агрессора России Владимиру Путину. Кровавого диктатора представили в виде *рка, который левой рукой закручивает газовый кран, а правую поднял в нацистском приветствии.

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