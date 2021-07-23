В июле 1946 года, Луи Реар, 49-летний французский автоинженер (!), изобрел самый маленький купальный костюм для женщин. И назвал его "бикини".

В честь ядерного испытания на атолле Бикини, проведенного американцами в Тихом океане на пять дней раньше.

К тому времени Луи Реар управлял магазином женского белья, принадлежавшим его матери. Премьера купальника должна была состояться в парижском бассейне Молитор (Piscine Molitor). Но ни одна профессиональная модель не соглашалась надеть на публике новый купальник. И тогда для первого (и сильно потом нашумевшего!) показа Реар пригласил в качестве модели 19-летнюю Мишелин Бернардини (Micheline Bernardini), парижскую стриптизершу, которая не постеснялась позировать в первом в мире бикини.

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Фотографии Бернардини участвовали затем в конкурсе на самую симпатичную купальщицу. Мишелин победила и получила свыше 50 000 писем от мужчин.

Рекламный слоган, сопровождавший выпуск новой модели Луи Реара, гласил "Бикини - разделенный Атом! ".

Появление бикини вызвало оживленную дискуссию во всем мире. В католических странах, таких как Испания, Португалия и Италия, бикини были запрещены. В Германии женщин, показавшихся на людях в бикини, приговаривали к общественным работам в доме престарелых. В США полицейские патрулировали пляжи и выписывали нарушительницам общественного порядка штрафы. Организации, борющиеся за повышение нравственности, оказывали давление на Голливуд с требованием исключить из фильмов сцены, где актрисы одеты в бикини. Ватикан специально заявил об их греховности.

Но оружие грядущей секс-революции было создано, и как пророчески сказал Реар название он выбрал потому, что мощь его изобретения сравнима с мощью взрыва на атолле Бикини…

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