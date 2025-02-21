'Находимся на пороге мира': Вэнс объяснил, почему критикуют позицию Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Дональд Трамп является "эффективным переговорщиком" и стремится к тому, чтобы война в Украине завершилась, прекратились убийства и в Европе установился длительный мир. По его словам, президента США критикуют за разговоры с россиянами, но нельзя установить мир, "если не говорить с Москвой".

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С такой речью Ди Вэнс выступил перед консервативными силами США в четверг, 20 февраля, передает "Голос Америки". Вице-президент выразил уверенность, "что мы находимся на пороге мира в Европе впервые за три года, потому что имеем лидерство из Овального кабинета".

Он попытался объяснить, в чем заключается подход Трампа к переговорам по окончании войны и почему его критикуют.

"Президент Трамп – то, что делает его таким эффективным переговорщиком... Я видел это приватно – он ничего не исключает. Когда он начинает переговоры, он говорит: все на столе. И, конечно, это вызывает взрывы в американских СМИ, они спрашивают: "Почему вы говорите с Россией?" Но как вы собираетесь завершить войну, если не говорить с Россией? Если вы действительно хотите положить конец конфликту, нужно говорить со всеми, и я знаю, что президент к этому стремится", – сказал Ди Вэнс.

Трамп, по словам политика, убежден, что "мир – в интересах России", также как и в интересах Украины и Европы.

В то же время на своем аккаунте в соцсети Х американский вице-президент написал, что Трамп в своем подходе к переговорам учитывает "реалии" войны России против Украины и "имеет дело с фактами". Одним из таких фактов он назвал то, что войска России имеют преимущество в живой силе и вооружении.

А у украинцев, по словам Венса, "не было пути к победе".

Он также заявил, что у США есть значительные рычаги влияния как на Украину, так и на Россию, а завершение войны требует разговора с людьми, которые ее начали и продолжают.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 февраля Джей Ди Венс предостерег президента Украины Владимира Зеленского от "нападения" на Трампа. Он заявил, что публичная "поливка его грязью" может иметь лишь обратные последствия.

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