Наемников РФ обвинили в пытках и убийствах мирных людей в Африке – расследование RFI

Российских наемников заподозрили в обстрелах, убийствах и изнасилованиях мирных жителей в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где как известно, с 2013 года продолжается вооруженная борьба между повстанцами и действующей властью.

Материалы с десятками живых свидетельств о таких возможных преступлениях обнародовали французские журналисты. Расследование опубликовано на сайте издания RFI.

В нем говорится о трех военизированных группировках, действующих в ЦАР на стороне правительственной армии – ЧВК Вагнера, Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным расследователей, их участники убивают и пытают мирных жителей, а также осуществляют групповые изнасилования и занимаются грабежами.

В своем материале авторы ссылаются на доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке. В последнем сообщается, что только с января до середины апреля 2021 года российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Среди преступлений, которые подробно описываются в расследовании, упоминается расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей. А также казнь в середине февраля трех мирных граждан в мечети, 25 февраля – групповое изнасилование 24-летней жительницы.

Отмечается, что посольство России в ЦАР пока не комментировало это расследование, но ранее сделало заявление относительно доклада рабочей группы ООН. В частности, информацию, которая содержится в ней, там назвали "спекуляцией". В дипломатической миссии РФ также считают, что эксперты ООН не выдвинули "неопровержимых доказательств".

Как сообщал OBOZREVATEL, после лета 2021 года журналисты Bellingcat должны показать документальный фильм, посвященный провалу спецоперации по захвату российских боевиков ЧВК Вагнера.