'Надо смотреть правде в глаза': Бербок объяснила, почему не стоит рассчитывать на переговоры с Путиным

Германия оказывает военную помощь Украине, снабжая оружием и техникой украинское войско, отражающее полномасштабную российскую агрессию. Однако в то же время официальный Берлин не оставляет попыток прекратить развязанную Россией полномасштабную и неспровоцированную агрессию против Украины "по дипломатическим каналам".

Видео дня

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Bild. Однако, констатировала она, пока нет никаких признаков того, что посредством переговоров можно убедить президента РФ Владимира Путина прекратить "жестокую захватническую войну", так что переговоры с ним не имеют смысла.

В интервью изданию, которое Бербок давала вместе с известным украинским боксером Владимиром Кличко, она подчеркнула, что параллельно с поставками оружия Федеральное министерство иностранных дел каждый день делает все, чтобы "по дипломатическим каналам попытаться остановить эти жестокие атаки со стороны России".

Эти попытки, признала министр иностранных дел Германии, пока безрезультатны. Следовательно, Берлин считает нужным продолжать поддерживать Украину в защите украинцев.

Когда же Бербок спросили, считает ли она возможными переговоры с Путиным, глава немецкого внешнеполитического ведомства ответила отрицательно.

"Я бы хотела, чтобы мы могли договориться. Но сейчас дело не в том, чего мы желаем, а в том, чтобы взглянуть правде в глаза", – отметила Бербок, добавив, что правда заключается в том, что происходит "жестокая российская захватническая война".

Впрочем, она не стала делать прогнозов по поводу вероятности краха путинского режима в России в ближайшее время.

"Я представления не имею. Именно такая ситуация. Мы не знаем, когда эта война закончится. Мы не знаем, что происходит в России. Потому что мы имеем дело со страной, которая, в отличие от нашей, не является демократической" , – резюмировала министерша внешних дел Германии.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии изменили мнение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Ранее официальный Берлин категорически осуждал решение США передать такие снаряды Украине, аргументируя это международными конвенциями.

Теперь же, несмотря на то, что Германия до сих пор выступает против применения такого вида боеприпасов, по словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, в настоящее время Берлин признает, что Украине эти снаряды необходимы для защиты людей и освобождения оккупированных Россией украинских территорий. Вашингтон принял решение о соответствующей помощи "не легкомысленно".