Надо €40 млрд ежегодно: Науседа призвал страны НАТО выделять 0,25% от ВВП на помощь Украине

Странам НАТО нужно увеличить помощь Украине до более чем 40 миллиардов евро ежегодно, ведь это было согласовано на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне (9–11 июля 2024 года). Но чтобы поддержка была достаточной, каждой стане-члену стоило бы выделять на нее 0,25% от ВВП.

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С таким предложением выступил президент Литвы Гитанас Науседа 18 декабря в Брюсселе (Бельгия) на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте. Отметим, что в Брюссель на неформальную встречу европейских лидеров (а также на саммит Европейского совета) прибыл и глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мы согласились, что НАТО должно больше сфокусировать внимание на практической поддержке, чтобы довести до максимума силу Украины для сопротивления. Мы также понимаем цену такой практической помощи. В Вашингтонских обязательствах мы согласились вокруг 40 миллиардов финансовой помощи для украинских Вооруженных сил, но этого недостаточно. Мы должны работать над более амбициозным финансовым вкладом до саммита [НАТО] в Гааге. Каждый из союзников может поставить цель выделить 0,25% от собственного ВВП для такой военной помощи", – сказал Науседа.

Литовцы как никто другой понимают "важность каждого дня, который украинцы выигрывают для Европы", борясь с РФ.

"Важно использовать каждый день, чтобы не позволить России чертить новые красные линии или пересекать их", – сказал лидер Литовской Республики.

Он подчеркнул: государства НАТО обязаны предоставить Украине реальные гарантии безопасности.

Альянсу также нужно помнить, что Российская Федерация будет оставаться самой большой угрозой безопасности Североатлантического союза в течение длительного времени. Кремль готовится к продолжительной конфронтации с Западом и наращивает военно-экономический потенциал.

"Нам нужна стратегия, исходящая из позиции силы. Попытки давить на Украину, чтобы она вела переговоры на невыгодных условиях, за счет собственного суверенитета и территориальной целостности, не имеют ничего общего со справедливым и устойчивым миром. Поэтому мы должны сфокусировать внимание на победе Украины и сдерживании России", – сказал Науседа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пристыдил европейские государства, которые заявляют, что у них нет денег для Украины, напомнив о триллионах на помощь Ираку и Афганистану.

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