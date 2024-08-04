На Земле бушует сильная магнитная буря: сколько еще будет продолжаться и когда следующая

Август 2024 года начался с магнитной бури, что, по наблюдениям специалистов, отражается на самочувствии людей. К концу месяца повышенную солнечную активность ожидают еще не менее трех раз.

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Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды. Хотя прогноз не точен и может изменяться со временем, поскольку активность Солнца трудно предсказать.

Магнитные бури в августе

Повышенная солнечная активность длилась с 1 по 4 августа – в начале она составляла шесть баллов, в настоящее время снизилась до четырех.

Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца – с 13 (пять баллов) по 16 августа (четыре балла).

Также кратковременный рост солнечной активности ожидают 22 и 23 августа.

А вот конец месяца, предварительно, отметится сильной магнитной бурей с 25 по 27 августа. Активность Солнца в этот период будет очень высокой и только потом начнет снижаться.

Ранее американский эксперт по астрофотографии Эндрю Маккарти, длительное время демонстрирующий аудитории редкие снимки космических объектов, удивил сеть уникальным изображением Солнца. В частности, в объектив его камеры попал происходящий на поверхности "хаос".

Как сообщал OBOZ.UA, ученые говорят, что научились прогнозировать солнечные бури. Благодаря новым исследованиям теперь можно будет предсказать скорость выброса корональной массы (CME) во время вспышек на Солнце, а также когда этот выброс достигнет Земли.

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