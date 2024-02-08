На внеочередных выборах президента Азербайджана лидирует Ильхам Алиев: результаты экзитполов

В среду, 7 февраля, в Азербайджане завершилось голосование на внеочередных выборах президента. По данным экзит-полов, лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.

Предварительно Алиев получил около 94% голосов избирателей. Об этом сообщило издание Азертадж.

Лига защиты трудовых прав граждан обнародовала предварительные результаты экзит-пола, проведенного совместно с американской организацией ORACLE ADVISORY GROUP. Результаты объявил представитель организации Джордж Бринбаум.

Согласно данным экзитпола, действующий президент государства глава партии "Новый Азербайджан" Ильхам Алиев набирает 93,9%.

Остальные 6,1% разделили кандидаты:

– Гудрат Гасангулиев, кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" (ПНФЦА) – 1,2%;

– Запад Орудж, самовыдвиженец – 1,8%;

– Фазиль Мустафа, кандидат от партии "Великое творение" (ПВС) – 1,5%;

– Эльшад Мусаев, кандидат от партии "Большой Азербайджан" (ПВА) – 0,4%;

– Рази Нуруллаев, кандидат от партии "Национальный фронт" (ПНФ) – 0,9%;

– Фуад Алиев, самовыдвиженец – 0,3%.

По данным Информационного центра Центральной избирательной комиссии по состоянию на 17:00 по местному времени, в голосовании приняли участие около 4,6 млн граждан. Это составляет 70,85% зарегистрированных избирателей.

Важно, что впервые за 30 лет выборы состоялись на территории всей страны, ведь в течение всего этого времени азербайджанский регион Нагорный Карабах находился под оккупацией Армении.

Чтобы подчеркнуть символичность этих выборов, сам Ильхам Алиев приехал голосовать на избирательный участок в Нагорном Карабахе – в главный город региона Ханкенди, который азербайджанская армия вернула в сентябре прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз выборы президента Азербайджана проводились 11 апреля 2018 года. Они тоже были внеочередными. Тогда впервые в Азербайджане был проведен электронный экзит-пол. Победу на выборах в четвертый раз подряд одержал Ильхам Алиев, набравший тогда 86,53% голосов.

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