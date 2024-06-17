На Тарантино в ресторане Нью-Йорка напали антиизраильские активисты. Видео

В Нью-Йорке (США) в воскресенье, 16 июня, антиизраильские активисты набросились на Голливудского кинорежиссера, сценариста и продюсера Квентина Тарантино. Он стал жертвой нападения, когда обедал в ресторане Che Li.

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Об этом сообщило издание New York Post. Позже видеозапись с нападением была опубликована на аккаунте "NiohBerg" в социальной сети Х (Twitter).

На видео видно, как одна из активисток подходит с камерой к столику, где сидел Тарантино.

"Квентин Тарантино!" – говорит она, чтобы привлечь его внимание. Режиссер ответил "Хэй!" Тогда девушка сказала: "Почему ты, сионистское де*мо, едешь в Израиль?"

Когда Тарантино уходил из заведения, активисты пытались помешать ему уйти, перекрывая путь к выходу. Толпа людей скандировала "Toes!", что означает пальцы ног. Вероятно, в связи со склонностью Тарантино демонстрировать женские ноги в своих фильмах.

"Осторожно, ребята. Берегитесь", – говорит режиссер.

Когда он уже уезжал, несколько активистов поставили ноги прямо в окно его авто. Они продолжали скандировать "Свободу Палестине".

Отметим, что Квентин Тарантино известен своей произраильской позицией и женат на израильской певице и модели Даниэлле Пик. После атаки ХАМАС Тарантино поддержал военных ЦАХАЛ и посетил их базу.

В основном Тарантино проживает в Тель-Авиве с женой и двумя детьми.

В сети одну из нападающих быстро узнали. Она известна под псевдонимом Crackhead Barney и прославилась тем, что наряжалась в яркие образы и снимала провокационные уличные интервью в метро Нью-Йорка.

В 2021 году она принимала участие в штурме Капитолия, протестах "Black lives matter", а теперь участвует в пропалестинских митингах. В последние годы она также отметилась нападением на актера Алека Болдуина, когда требовала у него сказать "Свободу Палестине".