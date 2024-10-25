На сбитом в Судане самолете Ил-76 мог быть известен российский торговец оружием – Reuters

На борту сбитого в Судане Ил-76, вероятно, был российский бизнесмен 67-летний Виктор Гранов. Он связан с уголовным торговцем оружием Виктором Бутом, который был освобожден из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

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Об этом сообщил Reuters. Издание также назвало еще двух вероятных членов экипажа.

Согласно кадрам, предоставленным группировкой "Силы быстрого реагирования" (RSF), сбившей самолет, на месте аварии среди обломков обнаружили служебное удостоверение, южноафриканские водительские права и просроченный паспорт Виктора Гранова, который был одним из членов экипажа. Согласно отчету Amnesty International от 2005 года, Гранов был южноафриканским бизнесменом, он управлял двумя авиакомпаниями, поставлявшими оружие в Конго.

Еще одним членом экипажа сбитого Ил-76 мог быть 33-летний Антон Селиванец. Среди обломков был найден его российский паспорт. В его соцсетях журналисты нашли фотографии на фоне самолетов с логотипом Всемирной продовольственной программы. Однако представитель этой гуманитарной организации заявил, что Селиванец у них не работает.

Третьим предполагаемым членом экипажа мог быть 61-летний Александр Кабанов. Reuters идентифицировал его видео, которое представители группировки RSF передали журналистам. Оно было снято с мобильного телефона, обнаруженного в самолете. Соцсети Кабанова свидетельствуют, что он служил в воздушно-десантных войсках и провел несколько лет в Африке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Судане сбили российский тяжелый военно-транспортный Ил-76. Самолет вез оружие сепаратистам из ОАЭ. На борту находились граждане РФ. Ответственность на себя за ущерб Ил-76 взяли мятежники из военизированной организации Сил быстрого реагирования.

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