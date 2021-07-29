На химзаводе в США произошла авария: есть погибшие, много пострадавших. Видео

На химическом заводе в штате Техас (США) во вторник вечером, 28 июля, произошла утечка смеси уксусной кислоты. В аварии погибли два человека, еще 30 пострадали.

В воздух попало около 45 тысяч килограмм опасной смеси. Об этом заявила химическая компания LyondellBasell, передает NBC News. Выброс произошел в комплексе La Porte недалеко от Хьюстона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После утечки пострадавшие были доставлены в больницу для обследования и лечения. Шесть человек с травмами наблюдаются у медиков.

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Мониторинг качества воздуха не показал никакой опасности для местных жителей. В компании заявили, что группа реагирования на происшествия сработала быстро и утечка была сразу остановлена. Расследование причин ЧП продолжается совместно с властями.

Отметим, что уксусную кислоту используют во многих промышленных целях, она может быть разбавлена ​​водой для получения белого уксуса. Воздействие неразбавленного химического вещества может вызвать серьезные ожоги и повреждение глаз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на западе американского штата Юта произошла масштабная авария с участием 22 автомобилей. В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе дети, еще 10 пострадали.