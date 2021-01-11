На границе России и Монголии произошло мощное землетрясение. Видео

На границе России и Монголии 11 января около 23:30 зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5.

Эпицентр располагался на монгольском озере Хубсугул в 34 км от населенного пункта Турт и в 277 км от Ангарска Иркусткой области. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эпицентр землетрясения располагался на озере Хубсугул. Google Maps

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МЧС России, в Иркутске поземные толчки ощущались силой 4-5 баллов. По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Google Maps

Также землетрясение ощутили и жители Красноярского Края и Тувы.

Эпицентр землетрясения на российско-монгольской границе. EMSC

В Турте сила толчков достигала 8,7 балла. О том, есть ли там пострадавшие или разрушения, информации пока нет.

Эпицентр землетрясения. Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 12 декабря и днем 13 декабря в Чечне произошли несколько мощных землетрясений магнитудой от 3,1 до 5,6.