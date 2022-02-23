На Google Maps случайно нашли библейский город-призрак

Пользователь Google Maps отыскал изображение древнего города Ур, упомянутого в Библии и некогда расположенного в южной Вавилонии, на юге современного Телль-Эль-Мукайяра в Ираке. Когда-то в нем проживали более 65 000 человек и населенный пункт играл важную экономическую и культурную роль в регионе.

Так, снимки города-"призрака" разместил на сайте Reddit человек под ником u/mystery_unrolles. "Город Уру/Ур, основанный в 20 веке до нашей эры (4000 лет назад), был самый густонаселенным городом того времени", – написал автор (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что Ур отличался достаточно сложной архитектурой, в нем было множество храмов, дворцов и жилых домов. На трех снимках, которые появились в сети, видно части огромных зданий, которые выглядывают из песков.

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Автор добавил в комментариях, что нашел это место на 30°57′42″ северной широты, 46°06′18″ восточной долготы.

Согласно данным энциклопедии Britannica, Ур, расположенный в южной Месопотамии, которая теперь классифицируется как южный Ирак, когда-то располагался на бывшей реке Евфрат и является одним из старейших городов в этом районе.

Поселенцы прибыли в эту местность где-то в 4-м тысячелетии до нашей эры. Он упоминается в Библии как Ур Халдейский и считается ранним домом еврейского патриарха Авраама (около 2000 г. до н.э.).

Теперь заброшенный город стал увлекательным местом для археологов и поклонников социальных сетей.

Один из пользователей в комментариях отметил: "Хотелось бы посетить это место как-нибудь, чтобы увидеть, почему в Библии так часто упоминается Ур".

Другой написал: "Я где-то читал, что Ур – весьма вероятный кандидат на роль первого человеческого города".

Третий добавил: "Это город, из которого вышел Авраам. Об этом широко говорится в Торе. Скорее всего, Авраам жил во времена расцвета этого города".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции, недалеко от порта Агиокампос, возле подножия горы Мавровуни, на участке простирающемся до скалистых берегов северного Эгейского моря, команда ученых обнаружила руины древнего города. Как считают эксперты, именно о нем писал Гомер в "Илиаде".