На Гаити банда похитила 17 американских миссионеров – СМИ

В субботу, 16 октября, на Гаити были похищены американские миссионеры и члены их семей. Среди них 14 взрослых и трое детей.

Инцидент произошел неподалеку от столицы страны Порт-о-Пренса. Об этом сообщили The New York Times и CNN со ссылкой на собственные источники.

Известно, что миссионеры ехали в поселок Титаньен после того, как побывали в приюте в районе Круа-де-Букет. Похищение произошло по дороге между двумя населенными пунктами.

Людей высадили из автобуса, после чего их удерживала группа вооруженных людей. Далее миссионеров и их семьи увезли в другое место на Гаити.

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По данным The Washington Post, одному из похищенных американцев удалось написать о происшествии в чате в WhatsApp. "Пожалуйста, молитесь за нас! Нас держат в заложниках, они похитили нашего водителя. Молитесь, молитесь, молитесь. Мы не знаем, куда они нас ведут", – так выглядел текст сообщения.

В Госдепе США уже в курсе похищения. "Благополучие и безопасность граждан США за рубежом является одним из важнейших приоритетов Государственного департамента", – сказал представитель власти.

Вместе с тем, глава миссии, членами которой являются похищенные, а также американское посольства ищут варианты решения данной ситуации.

Отметим, что на Гаити с июля этого года количество похищений выросло на 300%. Ситуация в стране накалилась после убийства президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения, унесшего тысячи жизней.

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