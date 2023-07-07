"Мы сделаем Украину еще сильнее": Столтенберг озвучил ожидания от саммита в Вильнюсе

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет утвержден многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к Альянсу. Ожидается, что страны-члены оборонного союза подтвердят, что Украина вступит в НАТО.

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Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции. Он также добавил, что на саммите будет создан Совет Украина-НАТО, что усилит политические связи между Альянсом и нашим государством.

Столтенберг подчеркнул, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, "сделают Украину сильнее" и очертят "видение ее будущего". В частности, ожидается утверждение многолетнего пакета поддержки нашего государства.

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", – сказал генсек Альянса.

В частности, Столтенберг выразил надежду, что в ходе саммита лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса.

"Я надеюсь, что лидеры Альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели", – сказал он.

Также генсек НАТО добавил, что в Вильнюсе будет начат Совет Украины-НАТО, который обновит и усилит политические связи между Украиной и Альянсом.

Напомним, ранее о том, что решение саммита НАТО в Вильнюсе "не разочарует украинцев", заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, "Украина получит многое", в том числе и серьезные обязательства со стороны стран-членов Альянса.

Консультации по Украине среди стран, входящих в НАТО, еще продолжаются, поэтому полностью исключать возможность, что наша страна уже через несколько дней может получить приглашение стать членом Альянса после войны "в той или иной форме" – преждевременно.