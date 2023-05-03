'Мы рады это слышать': Белый дом похвалил спикера-республикаца Маккарти за слова в поддержку Украины

В Белом доме положительно отреагировали на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, который является республиканцем, о помощи Украине. Тот сказал, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать нашу страну.

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Теперь стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приветствует такие слова политика. Об этом во время брифинга во вторник, 2 мая, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы рады услышать, что спикер Маккарти соглашается с тем, что продолжать поддержку Украины – жизненно важно. Было приятно слышать, как он отверг пропаганду, распространяемую российскими государственными СМИ", – отметила она.

Представительница Белого дома также сказала, что за последний год Байден сплотил мир в поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии. Важную роль в помощи в нашей стране сыграла широкая двухпартийная поддержка, которую демонстрировал Конгресс Соединенных Штатов.

"Важно, чтобы эта поддержка продолжалась, и мы, безусловно, рады услышать это от спикера Маккарти", – добавила Жан-Пьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти поставил на место российского репортера. Журналист из страны-агрессора предположил, что политик не поддерживает помощь Украине, однако Маккарти это опроверг.

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