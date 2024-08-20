'Мы никогда не склонимся перед Путиным': Байден призвал американцев голосовать за Харрис и раскритиковал Трампа

Президент США Джо Байден, выступая на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго 19 августа, резко раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа. Также он призвал американцев поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах.

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Об этом сообщает "Голос Америки". Байден подчеркнул, что, в отличие от Трампа, он никогда не уступал российскому диктатору Владимиру Путину и то же касается Камалы Харрис.

Он также отметил достижение своей администрации по укреплению мировых альянсов и противостоянию России и Китаю.

"Мы никогда не склонимся перед Путиным", – сказал он о себе и Камале Харрис. "Путин думал, что захватит Киев через три дня. Три года спустя Украина еще свободна", – добавил Байден.

Он также подчеркнул важность недавнего обмена с Россией, благодаря которому удалось вернуть незаконно удерживаемых американцев.

Байден также обозначил ключевые аспекты своей политики, среди которых защита среднего класса, развитие инфраструктуры, производство микрочипов, создание новых рабочих мест и усилия по снижению цен на лекарства по рецепту.

Президент США призвал поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах и отметил, что не держит обиду на тех, кто убедил его снять свою кандидатуру. Завершая свое выступление, Байден поблагодарил американцев за доверие и преданность, процитировав строчки из гимна США: "Америка, я отдал тебе лучшее".

После 50 лет в политике Байден передает лидерство в партии. 21 июля он объявил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, что дало новый импульс избирательной кампании демократов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи. Поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

Напомним, что президент США Джо Байден прокомментировал операцию Сил обороны Украины на территории РФ, которая началась 6 августа. Он заявил, что эта операция в Курской области создает настоящую дилемму для Путина.

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