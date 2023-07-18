'Мы непоколебимы': представитель ЕС в ООН заявил, что Россия не сможет силой изменить международно признанные границы Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин и весь российский режим могут не рассчитывать, что силой и запугиванием им удастся изменить административные границы Украины, поскольку на стороне последней стоят большинство стран мира, в том числе и членов Организации объединенных наций. Евросоюз твердо осуждает вооруженную агрессию, развязанную Москвой, а также целый ряд военных преступлений, которые последовали как результат полномасштабного вторжения оккупантов.

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Об этом заявил руководитель Постоянного представительства ЕС в ООН посол Улоф Скоог во время выступления на Генассамблее ООН, передает Укринформ. Он подчеркнул, что все дискуссии об осуждении нарушения международно признанных границ касаются не только Украины, но и остальных государств, обозначенных на современной карте мира.

"Предварительное обсуждение ситуации на временно оккупированных территориях Украины состоялось в ООН 23 февраля прошлого года, за день до российского полномасштабного вторжения в Украину. В последующие 17 месяцев Россия еще раз пыталась и еще раз потерпела неудачу в попытке силой изменить международно признанные границы Украины. Мы подтверждаем наше осуждение и твердое отрицание незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, а также Крыма", – заметил дипломат.

Скоог подчеркнул, что в своей кровопролитной войне Москва допустила вопиющие нарушения прав человека и военные преступления на временно оккупированных территориях Украины. Эти факты подтверждаются Мониторинговой миссией ООН по правам человека и Комиссией ООН по расследованию.

"Их преступления включают в себя неизбирательные атаки против мирного населения и гражданских объектов, широко распространенные и системные внесудебные казни, незаконное заключение людей, пытки и негуманное обращение с заключенными, насилие и другие формы сексуального и гендерного насилия, насильственное перемещение и депортация мирного населения Украины, включая детей", – заключил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Франции призвал членов ООН соразмерно ответить на агрессию Путина, чтобы избежать новых войн на континенте. Не только Европа, но и весь мир обязан признать: если согласиться с тем, что сила может преобладать над правом, то суверенитет и территориальная целостность будут попираться безнаказанно, считает глава ведомства Катрин Колонна.

Еще раньше ООН внесла РФ в список позора за убийства украинских детей и использование их как живого щита. От рук российских оккупантов погибло уже 136 детей.

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