'Мы не ведем переговоров с Ираном': в Израиле заявили о подготовке к уничтожению еще 10 ядерных целей в Тегеране

Израиль не ведет никаких переговоров по урегулированию конфликта с Ираном и готовит новые операции против Исламской Республики. В частности, ЦАХАЛ намерен уничтожить еще 10 ядерных целей в Тегеране.

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Об этом сообщил The Times of Israel. Издание ссылается на заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца и начальника оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майора Одеда Басюка.

Глава израильского оборонного ведомства заявил, что ЦАХАЛ сегодня нанесет удары по "очень важным целям, стратегическим целям, целям режима и военной инфраструктуре" в Тегеране.

Кац подчеркнул, что в столице Ирана есть более 10 ядерных целей, которые Израиль планирует уничтожить благодаря воздушному превосходству своих ВВС в этом районе.

Армия обороны Израиля объявит предупреждение об эвакуации для тех, кто находится вблизи мест запланированных ударов, отметил министр.

Что касается подземного ядерного объекта Фордо, то по словам Каца, это "вопрос, который обязательно будет решен".

"Израиль не ведет никаких переговоров по урегулированию конфликта с Ираном", – подчеркнул министр обороны.

ЦАХАЛ находится на стадии разгара операции, а не ее завершения. Целью является устранение "экзистенциальной угрозы" иранской ядерной программы и ее ракетного комплекса, заявляют военные, однако не называют никаких сроков.

"Мы продолжаем наносить удары по ядерным целям, чтобы углубить достижения, согласно плану и в удобное для нас время", – сказал начальник оперативного управления Армии обороны Израиля генерал-майор Одед Басюк в комментарии журналистам.

Военные заявляют, что их целями являются ядерные объекты, ученые-ядерщики, арсеналы баллистических ракет и пусковые установки, системы противовоздушной обороны, военные командные центры и другие, которые считаются "критически важными" для иранского режима.

"Мы наносим удары по террористическому режиму, а не по людям, которые заслуживают лучшего будущего. Те, кто ставит нас под угрозу, – это руководство в Тегеране, а не люди, которые ходят по улицам Шираза", – подчеркнул Басюк.

По данным военных, сейчас более 200 пусковых установок баллистических ракет были уничтожены или нейтрализованы в результате израильских ударов, что составляет значительную часть арсенала Ирана.

Эти удары сорвали попытки Ирана выпустить больше ракет по Израилю, но ЦАХАЛ оценивает, что Иран все еще имеет возможность осуществлять атаки и наносить разрушительный ущерб стране.

"Мы будем оставаться готовыми к обороне. Я оцениваю, что иранцы будут продолжать пытаться нанести вред Израилю", – говорит Басюк.

Относительно ядерной программы Ирана, Армия обороны Израиля заявляет, что она нанесла значительный ущерб способности Тегерана получить бомбу, но усилия еще не завершены. Военные обещают подробно рассказать, что именно и как они уничтожили, когда операция завершится.

"Армия обороны Израиля не позволит ядерному Ирану превратить Ближний Восток в кладбище", – заявил генерал Басюк.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, это положит конец, а не усилит борьбу между Израилем и Ираном.

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